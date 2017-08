GGD's waarschuwen voor gezondheidsrisico's loodvervuiling

Ook het voormalige ENKA-terrein in Ede had te maken met zware metalen in de grond. Foto: Wikimedia

ARNHEM - De GGD's in Gelderland waarschuwen voor de gezondheidsrisico's van lood in de bodem. Lood kan de ontwikkeling van het leervermogen nadelig beïnvloeden. Daarom moeten kinderen tot en met 6 jaar er zo min mogelijk van binnenkrijgen.

Vooral in vooroorlogse stadswijken en dorpen en in de bodem van voormalige industriegebieden kan lood zitten. De GGD zegt daarover: 'Kinderen steken vingers en voorwerpen in hun mond. Als ze dat doen tijdens het spelen op een bodem die verontreinigd is met lood, krijgen ze lood binnen.'

Ook groente uit eigen tuin kan lood bevatten. Dat komt vooral door zogenoemde bodemdeeltjes die aan de gewassen blijft hangen.

Minder dan eerst

Er is geen reden tot paniek: we krijgen veel minder lood binnen dan vroeger, door bijvoorbeeld het vervangen van loden drinkwaterleidingen en het verbod op het gebruik van lood in benzine. Maar we kunnen er dus nog steeds mee in contact komen.

Het is aan elke gemeente hoe ze met de bodemverontreiniging omgaan. Zo controleert Arnhem 120 adressen in de oude stadswijken Sint Marten, Spijkerkwartier en 't Broek.

Tiel heeft ervoor gekozen om onderzoek naar lood in de bodem van speeltuinen te doen. Op dit moment wordt gekeken welke speeltuinen in aanmerking komen voor nader onderzoek.

Goed wassen

De verschillende GGD's hebben een gezamenlijke folder uitgebracht met tips om te voorkomen dat mensen lood binnenkrijgen:

Laat kinderen hun handen wassen na het buitenspelen.

Laat kinderen niet op onbedekte verontreinigde bodem ('kale bodem') spelen.

Bedek de bodem met gras, struiken of vaste planten. Een kunstgrasmat of bestrating, bij voorkeur waterdoorlatend, zorgen ook voor een goede bedekking.

Kies voor een zandbak met schoon zand.

Was de aarde van zelfgekweekte groenten en fruit zorgvuldig af.

Kweek groenten in bakken met schone grond (potgrond of tuinaarde).

Heeft u een grote moestuin (groter dan 200 m2)? Vraag dan informatie op over de kwaliteit van de bodem en/of laat deze onderzoeken.