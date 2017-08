Van Vleuten houdt leiderstrui in Holland Ladies Tour

Annemiek van Vleuten - Foto: Omroep Gelderland

WAGENINGEN - Annemiek van Vleuten heeft woensdag zonder grote problemen de leiding behouden in de Holland Ladies Tour. De tweede etappe eindigde in een massasprint, waarin ook de Wageningse zat. Kirsten Wild was de snelste van de dag.

In de 132 kilometer lange rit van Eibergen naar Arnhem zaten geen grote verrassingen. In de massasprint klopte Wild de Italiaanse Maria Confalonieri en de Duitse Lisa Brennauer. Van Vleuten won dinsdag de proloog van de Ladies Tour in haar woonplaats Wageningen. Zes etappes De Ladies Tour telt in totaal zes etappes. Donderdag staat er een individuele tijdrit over 16,9 kilometer in Roosendaal op het programma. Zondag eindigt de wedstrijd in het Limburgse Sittard. Zie ook: Annemiek van Vleuten wint proloog in eigen stad Wageningen

Verkeersoverlast Holland Ladies tour beperkt: 'Maximaal tien minuten vertraging'