Bezoekers Waalkade maken enthousiast muziek... met schommels

De eerste dag wordt er al fanatiek gebruik gemaakt van de schommels die zijn opgebouwd aan de Waalkade. Het is een installatie, zoals dat heet in de kunstwereld. Twaalf schommels naast elkaar, in een gevaarte van 40 meter breed, 22 meter diep en 4,25 meter hoog. WannaSwing hebben de makers het ding genoemd.

Bekijk de reportage:

Schommels zijn muziekinstrumenten

Elke schommel brengt een eigen geluid/soundscape voort. Door langzamer, sneller, of anders te schommelen, bespeelt iemand het 'instrument' en met elkaar maken de twaalf schommelaars telkens een ander uniek muziekstuk.

Het kunstwerk heeft lichtgevende zitjes. Tijdens het schommelen ontstaat er zo ook een bewegend lichtspel. WannaSwing is een speeltuin en schommelorkest. Eerder stond de installatie op Lowlands, in het Amsterdamse Vondelpark en op het Oerol Festival.

Weer een poging om de Waalkade wat vrolijker te maken

De Waalkade in Nijmegen staat aan de vooravond van een flinke herinrichting. Het moet een parkachtige omgeving worden. Al jaren wordt er geklaagd over de grauwe, doodse uitstraling van de plek aan de rivier die eigenlijk een fantastisch visitekaartje voor de stad zou moeten zijn.

Speciaal voor Nijmegen lieten de makers van deze interactieve muziekschommel een nieuw werk componeren met de titel “Aan de oever van de Waal”. Dat gaat op donderdagavond 31 augustus om 20.00 uur in première bij de officiële opening door wethouder Van Hees.