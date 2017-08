Neergeschoten man Doetinchem had nepwapen

Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - De 22-jarige man die in de nacht van maandag op dinsdag in Doetinchem werd neergeschoten door agenten, had een nepwapen bij zich. Dat meldt de politie. Details over het nepwapen zijn niet bekendgemaakt.

Rond 01.15 uur kreeg de politie de melding dat er in de Hamburgerstraat iemand met een vuurwapen zou rondlopen. Ter plaatse zagen agenten zich op een gegeven moment genoodzaakt te schieten, aldus de politie dinsdag. De man werd geraakt in zijn onderlichaam. Hij moest naar het ziekenhuis maar maakt het naar omstandigheden goed. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het schietincident, een standaardprocedure als de politie heeft geschoten. De Hamburgerstaat is de belangrijkste winkelstraat van Doetinchem. Zie ook: Gewapende man neergeschoten door politie in winkelstraat

