'Eigenaren Chickfriend wisten dat er fipronil in hun middel zat'; ze blijven vastzitten

BARNEVELD - De twee eigenaren van het Barneveldse bedrijf Chickfriend wisten dat ze bij het bestrijden van bloedluis gebruikmaakten van het verboden middel fipronil. Ook wisten ze dat het schadelijk was. Deze verdenkingen van justitie zijn voor de raadkamer van de rechtbank Overijssel voldoende om de mannen van Chickfriend langer vast te houden.

De raadkamer besliste vanmiddag dat Martin van de B. (31) uit Barneveld en Mathijs IJ. (24) uit Nederhemert nog een maand in de cel moeten blijven. Voorlopig mogen ze geen contact hebben met hun familie, dus ook niet met de zwangere vrouw van IJ.

De twee werden op 10 augustus opgepakt in het strafrechtelijk onderzoek naar het eierschandaal. De mannen uit Barneveld en Nederhemert worden verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid door het bestrijden van bloedluis in kippenstallen met fipronil. Daarnaast worden zij verdacht van het voorhanden hebben van een verboden biocide.

De raadkamer vindt dus dat er voldoende grond is om de mannen vast te houden 'vanwege de geschokte rechtsorde' en zodat er nog verder onderzoek kan plaatsvinden.

