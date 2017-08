Zutphense juwelier stopt na 170 jaar

Dat de klant voor alles gaat, is meteen duidelijk. Eigenaresse Dolly Slotboom wil best meewerken aan een interview, maar als er klanten komen gaan die voor.

Veel vaste klanten

Dus geduld is een schone zaak, want er is veel klandizie. Helemaal nu ze hebben gehoord dat Slotboom gaat stoppen. Mensen laten nog snel de batterij van hun horloge vervangen of hun klok nakijken. 'Ja, paniek!', roept een dame die al jaren bij Slotboom komt.

Bekijk de reportage:

De 65-jarige Dolly Slotboom heeft geen opvolger. 'Dat is lastig in deze tijd, maar wie weet meldt zich de komende maanden nog iemand.' Het is een juwelierszaak zoals je die niet veel meer ziet. 'Wij hebben nog een eigen klokkenmaker in dienst en een eigen goudsmid, vakmensen.'

Haasten hoeft niet, want voorlopig gaat de juwelier nog niet op slot. 'We hebben nog een flinke voorraad en die is nog lang niet verkocht. ' Slotboom verwacht zeker nog een aantal maanden of misschien zelfs nog wel een jaar open te zijn.

Van alle markten thuis

Het verwijderen van een trouwring die voor ziekenhuisbezoek af moet, is een koud kunstje. 'Bijna wekelijks komt er wel iemand met die vraag. Maar onze klokkenmaker is daar een expert in, die krijgt alles af, al zit het al 60 jaar om de vinger.'

En dat blijkt, want even later ligt een gouden ring op tafel, zonder dat er in geknipt hoefde te worden. 'Niet te geloven,' zegt de eigenaresse van de ring opgelucht.