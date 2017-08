NIJMEGEN - Het meisje uit Nijmegen dat sinds 24 april werd vermist is weer terecht. De toen 17-jarige verdween samen met een 15-jarige Nijmeegse, die op 9 mei al weer terug was.

Nu is ook het andere meisje in goede gezondheid teruggekeerd. Zij meldde zich bij de politie in Leiden. Waar de nu 18-jarige in de tussentijd is geweest, is niet bekendgemaakt.

De Nijmeegse politie doet onderzoek naar de vermissing.