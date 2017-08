Verdronken man recreatieplas Maurik is Syriër

Foto: AS Media

MAURIK - De man die dinsdag verdronk in de recreatieplas bij het Eiland van Maurik, is een 23-jarige man uit Syrië. Dat is woensdag bekend geworden.

De politie kreeg aan het begin van de avond telefoontjes dat iemand onder water was verdwenen en niet meer bovenkwam. Hulpdiensten en badgasten gingen op zoek naar de man. Ze vonden hem na ongeveer drie kwartier. Er wordt nog onderzocht hoe de man kon verdrinken. De politie brengt tijdens dat onderzoek geen details naar buiten. Het is volgens een woordvoerder nog niet duidelijk waarom het mis is gegaan. Zie ook: Man verdronken in recreatieplas

