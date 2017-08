Tot 3,5 jaar cel geëist tegen jihadgangers

DEN HAAG - Twee Arnhemmers die volgens justitie naar Syrië wilden om zich daar aan te sluiten bij de gewapende jihad, moeten straffen krijgen van 42 en 18 maanden cel. Dat wil het Openbaar Ministerie. De advocaat-generaal eiste de straffen woensdag tijdens het hoger beroep in Den Haag.

Sayed H. (28) gaat als het aan justitie ligt 42 maanden de cel in, waarvan een jaar voorwaardelijk. Hardi N. (33) moet wat justitie betreft anderhalf jaar de cel in, waarvan 15 maanden voorwaardelijk.

Tussen januari en november 2014 zouden ze plannen hebben gemaakt om uit te reizen naar en deel te nemen aan de jihad. Dat valt onder het voorbereiden van terroristische misdrijven.

Deelname en financiering

H. zou ook de uitreis naar Syrië voor iemand anders hebben gefaciliteerd, door informatie in te winnen en die aan die persoon te geven. Hij stuurde daarbij telefoons en laptops naar jihadstrijders in Syrië.

Verder zamelde hij geld in, dat eveneens richting de jihadisten werd gestuurd. Daarom wordt hij naast voorbereiding van terroristische misdrijven ook verdacht van terrorismefinanciering en deelname aan een terroristische organisatie.

NRC Handelsblad schreef in 2014 over de 'harde kern' van een jihadistisch netwerk in Arnhem. Het netwerk zou zich vooral in Presikhaaf ophouden. Hardi N. maakt volgens de krant deel uit van dat netwerk. Arnhemse jihadgangers reisden vooral af om te strijden met de Al-Qaida-tak Jabhat al-Nusra, tegenwoordig bekend als Tahrir al-Sham.

Lagere eis

Eerder veroordeelde de rechtbank verdachte H. tot dezelfde straf als die het OM nu eist. Verdachte N. werd eerder tot twee jaar cel veroordeeld, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Dat het OM in hoger beroep een lagere straf eist, komt omdat N. begeleiding krijgt en vanwege persoonlijke omstandigheden.

Om zijn begeleidingsproces niet te doorkruisen, kiest het OM voor anderhalf jaar cel, waarvan 15 maanden voorwaardelijk. De drie maanden die dan overblijven, heeft N. al uitgezeten.

De advocaat-generaal vindt dat onvoorwaardelijke celstraffen van 'aanzienlijke duur' recht doen aan de ernst van de feiten. De periode waarin de twee hun plannen maakten, viel in een 'belangrijke en heftige periode in de ontwikkeling van de situatie in Syrië, waarin steeds meer buitenlandse strijders naar het strijdgebied trokken'.

De uitspraak in deze zaak is op 6 oktober.

