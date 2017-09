Waalweelde. Genieten in de Beuningse uiterwaarden

Het project wordt uitgevoerd door onder meer de provincie en de gemeente Beuningen. De afgelopen jaren heeft de provincie regelmatig aangeklopt bij gemeenten voor ruimte voor de rivier. Bepaalde gebieden moeten overtollig water kunnen opvangen om problemen met hoog water zoals in 1995 te voorkomen.

Beleving van het gebied

Maar hoewel de uiterwaarden in dit geval ook grotendeels worden teruggebracht in oude staat met natuurlijke plassen en poelen, is ruimte voor de rivier niet de primaire drijfveer. Gedeputeerde Josan Meijers van de provincie Gelderland: 'We kunnen dit combineren... We hebben het ook over allerlei andere doelen die we met elkaar willen bereiken.' In dit project zetten de beide overheden sterk in op recreatie en toerisme en het versterken van de natuur.

Haat liefde verhouding met de Waal

Er is vooral oog voor de historische betekenis van het gebied. Eeuwen lang hebben de inwoners gestreden tegen de Waal water, maar steenfabrieken maakten ook dankbaar gebruik van de rivierklei. De ruïnes die nog herinneren aan de laatste steenfabriek zijn opnieuw opgemetseld voor de veiligheid.

En ook het 'Weurtse straatje' is opgeknapt. De waarschijnlijk oudste dijk van Nederland was volledig overwoekerd, maar nu kunnen wandelaars er weer overheen. Al kost dat hier en daar wel enige moeite door overhangende takken en andere begroeiing. Josan Meijers: ''Wat is dit spannend, dit dijkje!'

Keitrots!

Wethouder Piet de Klein herinnert zich als geboren en getogen inwoner van vooral de jongste geschiedenis van het gebied. 'Zwemmen hier achter in het nieuwe grindgat, zoals we dat in de Weurtse volksmond noemen.' Maar de afgelopen decennia was het gebied een beetje in de vergetelheid geraakt. Piet de Klein: 'Op een gegeven moment zie je de schoonheid niet meer.' De Klein is blij dat het gebied nu met behulp van de provincie wordt opgeknapt, want stiekem is hij toch wel trots op de het gebied waar hij als jongen zo graag struinde. 'Ik ben er keitrots op, op z'n Weurts gezegd.'