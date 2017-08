'TNO maakte ten onrechte niet alle documenten over dierproeven openbaar'

Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - Onderzoeksinstituut TNO heeft ten onrechte niet alle documenten over dierproeven openbaar gemaakt. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten. Een inwoonster van Apeldoorn had hierom gevraagd via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De vrouw wilde graag alle documenten over dierproeven inzien die vanaf 1 januari 2005 bij TNO zijn ingediend. Dit verzoek diende ze eind 2011 in bij het onderzoeksinstituut. TNO gaf de Apeldoornse een aantal - gecensureerde - documenten. Vanwege 'expliciete geheimhouding' werden andere (commerciële) documenten niet openbaar gemaakt. Nieuw besluit De vrouw was het niet eens met deze beslissing en stapte naar de rechtbank in Gelderland. Deze oordeelde in februari 2015 dat TNO een nieuw besluit moet nemen over de vraag of de andere documenten ook openbaar gemaakt moeten worden. Het onderzoeksinstituut beriep zich echter op de wettelijke geheimhoudingsplicht. Hiertegen werd opnieuw beroep aangetekend door de vrouw. De Raad van State oordeelde woensdag dat de documenten opnieuw ten onrechte niet openbaar zijn gemaakt. Openbaar maken of niet? TNO moet daarom opnieuw besluiten of de documenten openbaar moeten worden gemaakt of niet. Een woordvoerder van de Raad van State kon niet aangeven hoe lang het onderzoeksinstituut hiervoor heeft. Zie ook: De uitspraak van de Raad van State