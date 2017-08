In de ban van de trouwring: Bert is die van hem al 33 jaar kwijt

ELST - Gaat het lukken om een trouwring, die al 33 jaar kwijt is, terug te vinden? Bert Peters probeert het in ieder geval. Zijn oproep op Facebook is inmiddels meer dan 500 keer gedeeld. 'Iedereen is in de ban van de ring', lacht Peters.

Hij verloor zijn trouwring bij een verhuizing in Elst, in het voorjaar van 1984. 'We verhuisden van de Schravenweide naar de Kraaiekamp in Elst. Ik was met stenen bezig tijdens het leeghalen van de tuin. Ik heb toen mijn ring afgedaan, in mijn zak gestopt en nooit meer gevonden.'

Hij vermoedt dat de ring tussen het oude en nieuwe adres is beland, een afstand van hemelsbreed enkele honderden meters. Volgend jaar zijn Bert en zijn vrouw 40 jaar getrouwd. 'Wat zou het mooi zijn als mijn originele trouwring dan terecht zou zijn.'

Niet geschoten altijd mis

Verschillende mensen hebben op Facebook al gereageerd. 'Deze trouwring heeft mijn oma ruim drie jaar geleden gevonden in Elst', schrijft Yvon Jonasse. Het blijkt niet de ring te zijn die Bert Peters zoekt.

En ook een foto van een gevonden trouwring in Hoogeveen wordt onder zijn oproep gedeeld. Hoewel de naam Els klopt, blijkt ook dat niet de verloren schat te zijn.

Bert (die inmiddels in Zoetermeer woont) is zich ervan bewust dat de kans wel heel erg klein is, dat de ring na 33 jaar weer opduikt. 'Natuurlijk is de kans minimaal, maar niet geschoten is altijd mis. Vroeger zette je een advertentie, maar tegenwoordig kan het met social media een enorme vlucht nemen, zoals nu.'

En als het niet lukt om de ring terug te vinden? Dan is het niet anders, vindt Peters. 'Het huwelijk is er niet minder om.'