Directeur reageert na ophef: 'Eenden schoppen mag niet gebeuren'

ERMELO - GertJan Tomassen, algemeen directeur van Tomassen Duck-To uit Ermelo, neemt afstand van de fokker uit Hierden die eenden schopt. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights publiceerde dinsdag undercoverbeelden vanuit de stal. Daarop is te zien dat eenden die op de grond liggen worden geschopt.

Onder Tomassen Duck-To valt een aantal bedrijven, waaronder die in Hierden. 'Dit is niet goed. Dit mag niet gebeuren', zegt GertJan Tomassen over het schoppen van de eenden. 'We hebben de betreffende boer daar op gewezen. Maar laat helder zijn: dit is geen gebruikelijke gang van zaken. We keuren dit af.'

Aangifte tegen Animal Rights

Tomassen heeft verder geen goed woord over voor Animal Rights. De taferelen in de stal zijn vastgelegd door undercovercamera's. 'Ze zijn ongevraagd naar binnen gegaan. Wie zegt dat ze zich aan de veiligheidsvoorwaarden hebben gehouden?', stelt de directeur. Tomassen stelt dat zijn bedrijf aangifte gaat doen tegen Animal Rights.

Hij vervolgt: 'Het is een hele vervelende situatie. Voor alle partijen. Ik ben momenteel bezig met het opstellen van een brief naar alle leveranciers en klanten om duidelijke uitleg te geven.' Daarmee probeert hij de schade voor Tomassen Duck-To te beperken.

De dierenrechtenorganisatie stelt dat er elf maanden lang gekeken is naar de situatie op Veluwse eendenfokkerijen en dat in Hierden ook camera's zijn opgehangen in de stal. Animal Rights spreekt over structureel dierenleed en is daarom een petitie gestart voor een verbod op eendenfokkerij.

Zie ook: de beelden van Animal Rights