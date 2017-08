Cursus voor migranten die niet kunnen zwemmen: 'Dit is zó belangrijk'

RHEDEN - Het gebeurt opvallend vaak dat migranten verdrinken tijdens het zwemmen. Dinsdagavond nog verdronk een man uit Syrië in de recreatieplas bij het Eiland van Maurik. De oorzaak van die verdrinking is nog niet duidelijk, maar over het algemeen kunnen migranten minder goed zwemmen dan mensen zonder migratieachtergrond. In Rheden wordt geprobeerd iets aan dit probleem te doen.

Zowel kinderen als volwassenen krijgen sinds enige tijd les in Openluchtzwembad De Hangmat. 'Geen echte zwemles, maar de deelnemers krijgen basisprincipes bijgebracht', legt coördinator Ruud van Dijk uit. 'Ze moeten vriendjes van het water worden.' De cursisten hebben vaak te maken met een taalbarrière. Er is daarom via Vluchtelingenwerk een tolk geregeld. 'Er wordt lesgegeven met handen en voeten', vertelt een medewerkster van Vluchtelingenwerk. 'Het is zó belangrijk dat we dit deze mensen kunnen aanbieden.' Diploma De cursisten zijn vijf weken geleden gestart. Aan het einde van deze week wordt het project afgerond en krijgen de deelnemers een diploma. Zwemmen kunnen ze dan nog niet. 'We zijn bezig met een vervolgprogramma. Er is ons veel aan gelegen om deze mensen door te laten stromen naar een echt zwemdiploma', aldus Van Dijk. Zie ook: Anna redt Syriërs; 'Waarom ga je een plas in als je niet kunt zwemmen?!'

