Politie gaat laveloze jongeren filmen

DOETINCHEM - De politie in Doetinchem gaat dronken jongeren filmen. De beelden worden enkele dagen later getoond aan de jongeren en hun ouders. Op die manier wil Doetinchem alcoholmisbruik en wangedrag tegengaan.

’Ervaringen elders leren dat jongeren zelf geen goed beeld meer hebben van hun gedrag en hiervan schrikken. Hun gedrag blijkt vaak ernstiger dan ze dachten', schrijft de gemeente.

'De confrontatie en de vervolggesprekken met medewerkers van Bureau Halt moeten hen bewuster maken van die risico’s en de kansen op herhaling van alcoholmisbruik verkleinen.'

Geen harde cijfers

Nieuw is de aanpak niet, in Amersfoort worden al enige tijd met succes jongeren geconfronteerd met camerabeelden van zichzelf. Hoewel er volgens Doetinchem geen harde cijfers zijn, merkt de politie daar dat alcoholmisbruik daalt.



De beelden worden vanaf 1 september gedraaid met een bodycam van politieagenten. Er wordt benadrukt dat vanwege de privacy van de jongeren zorgvuldig omgegaan wordt met het beeldmateriaal. De beelden worden na het gesprek met de jongere en zijn of haar ouders verwijderd.