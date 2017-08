Social Brokers willen meer positiviteit rondom jongeren

NIJMEGEN - BEUNINGEN - De Beuningse wethouder Jan Kersten heeft woensdag “Een manifest voor positiviteit rondom jeugd” in ontvangst genomen. Dit manifest werd aangeboden door Dennis Vereijken van Social Brokers Beuningen.

Aanleiding voor het manifest zijn de vele negatieve berichten over de jeugd in het nieuws. Volgens de Social Brokers maakt het manifest zichtbaar dat veel mensen meer positiviteit rondom de jeugd willen. In het manifest zijn handtekeningen, quotes en foto’s van Beuningenaren gebundeld. De Social Brokers worden gesteund door rolmodellen, onder wie Mark Rutte, en lokale rolmodellen zoals Laura Aarts.