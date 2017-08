Zes jaar en tbs voor wurging na seksafspraak

EDE - De 21-jarige Thomas B. uit Ede is woensdag veroordeeld tot zes jaar en tbs met dwangverpleging voor doodslag op de 19-jarige Edese Willianne. Een betaalde seksafspraak werd in november 2016 de vrouw fataal.

Het slachtoffer werd in november vorig jaar zwaargewond aangetroffen in haar huis in de Edese wijk Veldhuizen. Ze woonde daar met haar moeder en zus. Hulpdiensten probeerden haar nog te redden, maar ze overleed ter plaatse. De politie ging al vrij snel uit van een misdrijf. Een dag later werd Thomas B. opgepakt.

De twee verrichtten seksuele handelingen over en weer. Maar daarna bleek dat B. geen geld bij zich had. Ze kregen ruzie. 'Het werd zwart voor mijn ogen, ze zette mij onder druk', verklaarde hij eerder in de rechtszaal. Hij was boos, maar weet niet meer hoelang hij een touwtje om haar nek heeft getrokken. Ook weet hij niet meer waarom hij haar met een snoeischaar sloeg.

Volgens de rechtbank is B. verminderd toerekeningsvatbaar en is de dood van Willianne hem niet volledig aan te rekenen. Daarom krijgt hij een lagere straf. De straf is overigens wel gelijk aan de eis.

De rechtbank stelt dat de stoornis van B. zo ernstig is dat hij niet via het jeugd- maar via het volwassenstrafrecht is veroordeeld.

