Zes jaar cel en tbs voor wurging na seksafspraak

EDE - De 21-jarige Thomas B. uit Ede is woensdag veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging voor doodslag op de 19-jarige Edese Willianne. Een afspraak tussen de beiden werd de vrouw in november 2016 fataal. Ze werd gewurgd.

Het slachtoffer werd in november vorig jaar zwaargewond aangetroffen in haar huis in de Edese wijk Veldhuizen. Ze woonde daar met haar moeder en zus. Hulpdiensten probeerden haar nog te redden, maar ze overleed ter plaatse. De politie ging al vrij snel uit van een misdrijf. Een dag later werd Thomas B. opgepakt.

Touwtje om haar nek

De twee kenden elkaar van school, het contact verwaterde, maar na een periode zocht Thomas B. opnieuw contact. Bij het laatste contact zou hij seks tegen betaling hebben gewild. Hij ging naar haar huis in Ede en de twee verrichtten seksuele handelingen. Ze zouden volgens de verdachte ruzie hebben gekregen nadat bleek dat hij geen geld bij zich had. De man trok een touwtje om de nek van het slachtoffer en wurgde haar. Ook sloeg hij haar met een snoeischaar.

Volgens de rechtbank is B. verminderd toerekeningsvatbaar en is de dood van Willianne hem niet volledig aan te rekenen. Daarom krijgt hij een lagere straf. De straf is overigens wel gelijk aan de eis.

De rechtbank stelt dat de stoornis van B. zo ernstig is dat hij niet via het jeugd- maar via het volwassenstrafrecht is veroordeeld. Volgens de rechtbank zal het gaan om een lange tbs-periode, omdat de maatschappij moet worden beschermd tegen de man.

Shockschade

B. moet bijna 25.000 euro aan shockschade betalen aan de zus van het slachtoffer betalen. Ze trof haar zus in gruwelijke omstandigheden aan in haar eigen woonomgeving, aldus de rechtbank. Daarnaast moet de man ruim 1900 euro voor de door de zus gemaakte kosten vergoeden.

Ook de ouders van het slachtoffer krijgen schadevergoedingen voor de gemaakte kosten. Aan de moeder en vader worden bedragen van respectievelijk 11.000 euro en 64,52 euro toegekend.

