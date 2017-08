Winston Churchill bevordert Montgomery tot veldmaarschalk

LONDEN - Bernard Montgomery, bijgenaamd Monty, is de meest succesvolle Britse legerleider tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar onomstreden is hij zeker niet. Monty is weliswaar een briljante commandant, maar hij gedraagt zich vaak lomp en ongevoelig. Op 31 augustus 1944 besluit de Britse premier Winston Churchill om hem te bevorderen tot veldmaarschalk. Een dag wordt de benoeming bekrachtigd.

De geallieerden. Het klinkt als een eenheid, als een geoliede samenwerking. Maar niets is minder waar. De Britten en de Amerikanen strijden zij aan zij om de Nazi´s te verslaan, maar onderling knokken de legerleiders over de vraag wie het opperbevel over welk legeronderdeel krijgt. Op 1 september 1944 wordt de Amerikaanse generaal Dwight D. Eisenhower de baas van het volledige geallieerde landleger in Noordwest-Europa. Een post waarvan Montgomery vindt dat hij er verreweg het meest geschikt voor is, veel geschikter ook dan Eisenhower. Premier Churchill kent het lastige karakter van Montgomery en acht het verstandig om de pijn van deze gemiste post een beetje te verzachten. Vandaar Monty's promotie tot veldmaarschalk.

Waarom Monty geen opperbevelhebber wordt

Al voor D-Day is besloten dat de Amerikaan Eisenhower het opperbevel over het landleger in Noordwest-Europa zal krijgen aan het eind van de zomer. Het is politiek namelijk niet acceptabel dat een Brit de leiding voert over een leger dat voor het overgrote deel uit Amerikanen bestaat. Maar de eigenwijze en ondiplomatieke Montgomery vindt het maar moeilijk te verhapstukken dat hij om politieke redenen ondergeschikt wordt aan Eisenhower. Hij vindt zichzelf namelijk verreweg de beste generaal.

Eisenhower en Montgomery in 1944 - bron: Publiek Domein

Dwight D. Eisenhower, bijgenaamd Ike, is eind 1942 door de Amerikaanse president Roosevelt benoemd tot de hoogste baas van de Amerikaanse troepen in Europa. Roosevelt verkiest Ike boven meer ervaren generaals, onder andere omdat hij erg diplomatiek is en goed om kan gaan met mannen met een groot ego. En daar zijn er nogal wat van in de legertop. Eisenhower weet later in de oorlog veel brandjes te blussen die tussen Monty en andere generaals ontstaan.

Monty en Ike

Ook tussen Eisenhower en Montgomery botert het niet altijd even goed. Monty laat namelijk niet na, hem te laten weten dat hij zichzelf echt de betere militaire strateeg vindt. De mannen hebben ook een andere strategische aanpak voor ogen. Waar Monty veel troepen op een klein gebied wil samentrekken om zo in een keer flink te kunnen doorstoten, ziet Eisenhower meer in een geleidelijker opmars over een breder front.

"A chat among friends"

Militaire successen

Misschien wel Monty´s grootste succes is het verslaan van het Duitse Afrikakorps van Erwin Rommel. Hij weet in de twee helft van 1942 de oorlog in Noord-Afrika te keren. Het Britse 8ste leger, dat Noord-Afrika tegen de opmars van de Duitsers en Italianen moet verdedigen, is flink opgejaagd door Rommel. Maar op 23 oktober 1942 weet Monty de tweede slag om El Alamein te winnen. De eerste grote Britse offensieve overwinning in Noord-Afrika. Dat is het begin van het einde van het Afrikakorps, in mei 1943 is het definitief verslagen. Het einde van de Duitse aanwezigheid in Noord-Afrika.