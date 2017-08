Omstreden industrieterrein mag er komen

WAGENINGEN - De Raad van State heeft deze woensdag groen licht gegeven voor de bouw van industrieterrein Nudepark 2 in Wageningen. Het terrein van zo'n 24 hectare groot moet aan de westkant van de stad komen te liggen.

Omwonenden van de beoogde locatie en de vereniging Mooi Wageningen waren fel tegen de komst van het industrieterrein. Zij betoogden onder meer dat nog onduidelijk is of hier behoefte aan is.

Ook zou het terrein zorgen voor verkeersopstoppingen en het landschap aantasten. Met laatstgenoemde refereerden ze aan de toegestane hoogte van de bedrijfspanden: 12 meter.

Argumenten weerlegd

De Raad van State ging mee in het belang van het bedrijventerrein voor Wageningen en weerlegde de argumenten van de bezwaarmakers. Tegen de beslissing van de hoogste bestuursrechter is geen beroep mogelijk.

De gemeenteraad - de gedaagde - stemde zelf al in 2015 in met de bouw van Nudepark 2. De plannen voor het industrieterrein stammen zelfs al uit 2003.

