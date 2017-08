Burgemeester Ede neemt afscheid in hoogwerker

EDE - Na tien jaar is het zover: vandaag neemt Cees van der Knaap officieel afscheid als burgemeester van de gemeente Ede. De 66-jarige gaat zich vanaf morgen op een nieuwe carrière richten, namelijk schrijver.

Rond 09.45 uur waren er knallen te horen bij het gemeentehuis in Ede, gevolgd door veel sirenes. Het bleek om een ludieke actie te gaan van de brandweer om afscheid te nemen van Van der Knaap.

Hij mocht zelf op een hoogwerker nog één keer de hulpdiensten toespreken. Ook onthulde Van der Knaap een groot spandoek met 'Klaar is Cees'.

Brandweerkazerne

Na afloop van deze ludieke actie vertrok de burgemeester in een brandweerwagen naar een brandweerkazerne om persoonlijk afscheid te nemen van alle hulpdiensten.

Tien jaar burgemeester

Tien jaar geleden werd Van der Knaap aangesteld als burgemeester in Ede. Hij volgde destijds Roel Robbertsen op die commissaris van de Koningin werd in Utrecht.

Vorig jaar besloot hij dat het welletjes was. 'Ik was met mijn vrouw in Limburg. Toen zagen we mensen van onze leeftijd lekker van het leven genieten. Fietsen, een kopje koffie drinken... Mijn vrouw zei toen: Dat kun jij ook. Dat zette mij aan het denken', vertelde hij eerder aan Omroep Gelderland.

Definitief afscheid

Van der Knaap neemt vanmiddag definitief afscheid bij Akoesticum, het nationaal trainingscentrum voor muziek, dans en theater.

