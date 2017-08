Serene rust bij NEC vlak voor transferdeadline

NIJMEGEN - Met nog twee dagen te gaan voor het sluiten van de transferwindow heerst er serene rust bij NEC.

"Er speelt op dit moment helemaal niks", meldt technisch directeur Remco Oversier. "Misschien is het stilte voor de storm. Maar als er in de laatste dagen toch nog iets gebeurt, wordt het wat lastiger om daar nog op de reageren. We kijken zelf nog wel naar aanvallende versterking nu Jay-Roy Grot is vertrokken. Misschien dient zich nog een buitenkansje aan."

Voor spelers met een duidelijke vertrekwens wordt het kort dag. Ferdi Kadioglu, Wojciech Golla, Joris Delle en Gregor Breinburg wilden graag een transfer maken, maar uiteindelijk is dat nog altijd niet concreet geworden.