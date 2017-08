Afschilderen IJsselbrug kost de gemeente tonnen

ZUTPHEN - Het 'afmaken' van de Oude IJsselbrug gaat de gemeente Zutphen 600.000 euro kosten. Dat vertelde projectleider Edwin Koning op Radio Gelderland. Dinsdag werd bekend dat vrijwilligers het laatste deel van de brug mogen afschilderen.

De brug is onlangs verbreed en opnieuw in de verf gezet, maar inwoners waren niet tevreden met het eindresultaat. Volgens hen is de brug nu maar half af. Een deel is nog beige in plaats van het nieuwe 'Zutphense blauw'. Het protest leverde in eerste instantie niets op.

'We hadden nog een deel dat eigenlijk wel goed in de verf zat waarvan we dachten: het is misschien zonde om het nu te doen, laten we het over een paar jaar doen', vertelt Koning. De gemeente zei er geen geld voor te hebben, maar nu is toch besloten de portemonnee te trekken. Koning: 'Over drie jaar ben je ook geld kwijt.'

Zutphen heeft besloten dat vrijwilligers van 18 jaar en ouder de brug mogen schilderen. Het schilderwerk kost een kwart miljoen euro, maar daar komen ook nog kosten voor verkeersregelaars bij. Ook wordt er meteen een stuk van het fietspad vervangen, aan de kant van De Hoven. Alles bij elkaar is dat een kostenpost van 6 ton.

Projectleider Edwin Koning vertelde op Radio Gelderland over de klus:

Het is niet zo dat iedereen die weet wat een kwast is zomaar de brug op mag. 'Het moet goed en veilig gebeuren. We zullen goed selecteren aan de poort maar ik denk dat er een hoop enthousiasme is.'

De schilderklus kost extra geld, maar dat levert ook wat op, zegt Koning. 'Het is een brug voor iedereen en daarmee krijgt hij ook een beetje schilderwerk van iedereen.'

