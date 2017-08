Agressie tegen politici: schoppen, schelden op Twitter en 'Geldermalsen'

ARNHEM - Uit een rapport in opdracht van provincie Gelderland blijkt dat een kwart van de Gelderse politici het afgelopen jaar te maken heeft gehad met agressie door burgers. Bij de burgemeesters is dat zelfs meer dan de helft, 56 procent.

De meeste agressie gebeurt face-to-face, daarna volgen sociale media en e-mail. Aan het onderzoek van de provincie deden 588 bestuurders mee, onder wie 23 burgemeesters en 96 wethouders.

Een aantal politici gaf in het rapport een toelichting op het meest recente incident dat ze hebben meegemaakt. Een aantal van die toelichtingen staat hieronder.

In verreweg de meeste gevallen gaat het om verbale agressie, zoals schelden, kwetsen of schreeuwen.

'Je wordt uitgescholden per telefoon, per twitter etc. dit had te maken met mijn politieke standpunt inzake vluchtelingen problematiek.'

'In verband met besluit komst azc zijn kwetsende en dreigende opmerkingen gemaakt via mail, Facebook, bijeenkomsten burgers en raadsbijeenkomsten. Daarnaast via Facebook discriminerende opmerkingen tav mijn vrouwelijke moslim fractiegenoot. Haar hoofddoek is kennelijk genoeg reden om haar verantwoordelijk te maken voor terrorisme. Dat doet pijn en kwetst mij ook persoonlijk. Gevoelens van schaamte en kwaadheid kan ik niet kwijt publiekelijk. Dat roept alleen maar meer agressie op.'

'Huishoudelijke hulp medewerkers waren het niet eens met een raadsbesluit, waarvan ik woordvoerder was. Ze hebben ons buiten staan opwachten. Stonden als een ondoordringbaar intimiderend bos voor de deur. Ik ben gewoon naar buiten gelopen. Men ging net genoeg aan de kant waarbij cynische opmerkingen werden gemaakt.'

Soms is er sprake van bedreiging en intimidatie, niet alleen van politici maar ook van gezinsleden.

'Omdat er een andere mening is werd er gedreigd met benen breken en ander lichamelijke geweld. Daarnaast is smaad op sociale media veel gebruikt.'

'Onder druk zetten om iets te regelen voor een psychisch gestoorde. Meerdere keren thuis opgezocht.'

'Anonieme brieven met negatieve inhoud over gezinsleden, iemand die vindt dat hij onrechtvaardig behandeld is en dreigt dat het hierdoor verkeerd zal aflopen met een aantal mensen, waaronder ikzelf. Hij zoekt me ook op bij verscheidene activiteiten, al dan niet bewust.'

De meest zware vorm van agressie, fysiek geweld, komt het minst vaak voor. Het gaat dan om duwen, slaan, schoppen, spugen en fysiek hinderen.

'Bij een wegafzetting reed een automobilist door. Toen ik daar een opmerking over maakte stapte hij uit en trok verbaal én fysiek flink van leer met o.a. schoppen tegen fiets en benen.'

'Raadsvergadering Geldermalsen 16 december 2015.'

De raadsvergadering ging over de komst van een centrum voor 1500 asielzoekers naar Geldermalsen. Het plan zorgde voor grote onrust in het dorp. Een demonstratie tijdens de raadsvergadering liep compleet uit de hand.

'Het was een wonder dat er geen doden vielen', zei een commandant van de ME afgelopen december, een jaar na de rellen. Geldermalsen besloot later geen asielzoekerscentrum toe te staan op haar grondgebied.

