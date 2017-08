Politiechef over plantjesrel: 'Wijkagent had post beter niet kunnen doen'

De wijkagent plaatste vrijdag een bericht op Facebook waarin hij vertelde dat hij vijf wietplanten had verwijderd vanaf een balkon. Daarop kwamen duizenden negatieve reacties binnen op Facebook en Twitter.

Alex Braakenburg, wijkagent in Harderwijk-Zuid, met de wietplanten. Foto: Politie Harderwijk

Zondag schreef hij daarom een nieuw bericht met tekst en uitleg, maar ook deze schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Dat liep zo hoog op dat de wijkagent werd bedreigd, waarop hij besloot zijn accounts op Twitter en Facebook te verwijderen.

'Toen ik de eerste post las, dacht ik in eerste instantie wel even 'oei dat had hij beter niet kunnen doen'. Aan de andere kant dacht ik dat de tweede post, met meer context, zou helpen. Maar dat werkte niet', zegt Van der Woude.

De chef zegt dat de dreigende berichten zijn opgeslagen en dat het Openbaar Ministerie de berichten gaat bekijken. Het is nog niet duidelijk wat de vervolgstappen zijn.

'Veel geleerd'

Agenten krijgen uitleg voordat zij een account op sociale media mogen bedienen. Maar welk bericht wel of niet kan, blijft volgens Van der Woude moeilijk in te schatten.

'Soms zie ik een bericht voorbijkomen waarvan ik denk 'oei' en dan is er niets aan de hand. In een ander bericht zie ik geen kwaad en daar komen vervolgens heel veel reacties op. We hebben van deze situatie in elk geval veel geleerd', besluit Van der Woude.

