Man verdronken in recreatieplas

Foto: AS Media

MAURIK - In de recreatieplas bij het Eiland van Maurik in Maurik is dinsdag een man verdronken. De politie kreeg aan het begin van de avond meerdere telefoontjes binnen dat er iemand onder water was verdwenen en niet meer boven kwam.

De hulpdiensten rukten met veel materieel uit. Samen met badgasten werd er gezocht naar de man. Hij werd uiteindelijk na zo'n drie kwartier zoeken gevonden. De drenkeling overleed kort daarna. Wie de man is, is voor de politie nog onduidelijk. Er wordt nog onderzoek gedaan naar zijn identiteit. Ook wordt onderzocht wat de toedracht is van het ongeluk.