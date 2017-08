Drenkeling in kritieke toestand uit recreatieplas gehaald

Foto: AS Media

MAURIK - In de recreatieplas bij het Eiland van Maurik is een drenkeling uit het water gehaald. Volgens de brandweer is zijn toestand 'uiterst kritiek'.

De politie kreeg aan het begin van de avond meerdere telefoontjes binnen dat er iemand onder water was verdwenen en niet meer boven kwam. Hulpdiensten en badgasten begonnen een zoektocht en rond 19.00 uur werd de drenkeling gevonden. Zijn of haar identiteit is nog niet bekendgemaakt.