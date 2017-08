Meer dan de helft Gelderse burgemeesters heeft te maken met agressie

ARNHEM - Meer dan de helft van de Gelderse burgemeesters (56 procent) had afgelopen jaar te maken met agressie door burgers. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de provincie.

Agressie tegen Gelderse politici gebeurt vooral face-to-face. Op de tweede en derde plaats staan sociale media en e-mail, blijkt uit hetzelfde onderzoek. Van alle politici in Gelderland zegt een kwart slachtoffer te zijn geworden van schelden, bedreiging, intimidatie en fysiek geweld. Slachtoffers kregen er gemiddeld vijf keer mee te maken.

De provincie geeft twee voorbeelden van intimidatie: een politicus bij wie een woedende man in de voortuin stond te schelden en een bestuurder die een anonieme brief kreeg naar aanleiding van zijn mening over vluchtelingen. 'Dat heb ik als zeer intimiderend ervaren.'

Volgens de provincie komen de cijfers overeen met het landelijke beeld, maar zijn er wel verschillen. In Gelderland vinden politici vaker dat agressie bij hun functie hoort in vergelijking met de rest van Nederland. Bestuurders melden lang niet alle incidenten omdat ze die niet altijd ernstig genoeg vinden.

De provincie gaat bestuurders en ambtenaren trainen om beter om te gaan met agressie. Meerdere gemeenten werken aan een agressieprotocol. Daarin staat wat er gedaan moet worden als iemand wordt bedreigd.