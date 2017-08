Huh? Waar had ik mijn auto ook alweer neergezet?

Beeld: Omroep Gelderland

ZEVENAAR - We hebben allemaal wel eens van die momenten. Heb ik het gas wel uitgezet? En waar ligt mijn telefoon nou weer? Zoiets had de schoonzus van Anneke Brugman maandagmiddag ook, in Zevenaar. Zij had haar Citroën C1 ergens geparkeerd, maar wist niet meer waar.

De schoonzus van Anneke, een vrouw op leeftijd, zocht ruim een uur naar haar auto. Zonder resultaat. Daarna ging de speurtocht verder in een auto, maar ook dat leverde niets op. Een post op Facebook maakte dinsdag alles goed. Anneke schreef het verhaal op en er kwamen veel reacties binnen. Bij een van de reacties was het bingo. De auto was gezien op de Arnhemseweg. Schaamte en blijdschap 'Daar zijn we gisteren tweemaal langsgereden', vertelt Anneke tegen Omroep Gelderland. 'Een beetje dom, maar goed... we hebben de auto terug en dat is het allerbelangrijkste.' Haar schoonzus schaamt zich een beetje, maar is vooral dolblij. 'Toen ik het nieuws vertelde, kon ze wel door de telefoon springen van blijdschap.'