Voormalig burgemeester Zomerdijk trots op Holland Ladies Tour

WAGENINGEN - Henk Zomerdijk genoot dinsdag enorm van de Holland Ladies Tour in Wageningen.

De voormalige burgemeester van diverse Gelderse gemeenten is één van de drijvende krachten achter de wielerwedstrijd voor vrouwen. Hij was drie jaar voorzitter en is nu nog actief als bestuurslid. "Ik ben heel erg trots dat ze in Wageningen starten. En dan Berkelland en Arnhem in de volgende etappe. Ik vind dat de dames veel meer aandacht verdienen. Kijk naar de laatste Olympische Spelen, wie haalden er de meeste etappes? Dat waren toch de vrouwen."

"De crème de la crème gaat hier van start. Een World Tour wedstrijd dus staat de wereldtop hier aan de start. Een rondreizend circus van dames die de hele wereld over reizen."