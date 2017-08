Politie zoekt sleutels in onderzoek naar fatale brand

Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - In het onderzoek naar de fatale woningbrand aan de Papaverstraat in Doetinchem is de politie op zoek naar huissleutels. Iemand is deze mogelijk verloren of heeft ze weggegooid. Bij de brand kwam een 58-jarige vrouw uit Doetinchem om het leven.

Het gaat om twee (huis)sleutels van cilindersloten die ten noordoosten van de Papaverstraat zijn verloren of weggegooid. De politie vraagt iedereen die een sleutel in het gebied heeft gevonden zich te melden. Het is niet bekend wat de politie precies met de sleutels wil. De fatale brand vond plaats in de nacht van 19 op 20 augustus. Agenten hielden een 53-jarige vrouw uit Doetinchem aan op verdenking van betrokkenheid bij de brand, zij zit nog vast. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. De sleutels zouden volgens het kaartje van de politie in dit gebied moeten liggen: