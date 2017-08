Plan voor trappen op Waalkade Tiel afgewezen door Rijkswaterstaat

Daarvoor moet de aarden wal naar het dieper liggende deel verbreed worden. Het is juist deze hoeveelheid aarde waar Rijkswaterstaat moeite mee heeft. Het Waalkadegebied bij Tiel moet tijdens hoogwater namelijk genoeg water kunnen bergen. In principe mag daar dus niet gebouwd worden.

Om de trappen te kunnen aanleggen zoals ze zijn ontworpen moet er dertienhonderd vierkante meter aarde worden aangebracht. Tweehonderdvijftig kuub is het maximum dat Rijkswaterstaat toestaat.

Nieuw plan ligt al klaar

Hoewel er al een nieuw plan klaar ligt met vijf kleinere trappen zal de aanleg van de trappen niet zoals gepland na het komende evenement Appelpop beginnen. De gemeente vindt het oorspronkelijke plan ook nog altijd het mooiste.

Er is een gesprek geweest met Rijkswaterstaat, die bereid is opnieuw naar de situatie te kijken. Maar uitstel van de klus is onvermijdelijk, zegt de gemeente.