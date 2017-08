Verkeersoverlast Holland Ladies Tour beperkt: 'Maximaal 10 minuten vertraging'

ARNHEM - De Holland Ladies Tour, de wielerwedstrijd voor vrouwen die dinsdag startte in Wageningen, trekt deze woensdag dwars door Gelderland. Met de start in Eibergen en finish in het centrum van Arnhem kan het verkeer wel een beetje hinder ondervinden van de wielerronde.

Het vrouwenpeloton vertrekt om 12.00 uur vanaf de wielerbaan van wielerclub RTC De Stofwolk aan de Rietmolenseweg in Eibergen. De route voert via Borculo, Zelhem, Doesburg en Hoenderloo naar Arnhem. Daar wordt een plaatselijke ronde gereden en de finishstreep is getrokken op het Onderlangs. De finish wordt verwacht om 15.15 uur.

De route van deze woensdag. (Foto: Boels Ladies Tour)

Tijdelijke afsluitingen

Volgens voorzitter Thijs Rondhuis van de Ladies Tour wordt het peloton begeleid door motoragenten en kan het verkeer te maken krijgen met tijdelijke afsluitingen van 'hooguit 10 minuten'.

Spannend wordt het voor Rondhuis tijdens de plaatselijke ronde in Arnhem, want de Willemstunnel in het centrum van de provinciehoofdstad is in het parcours opgenomen. Na de etappe van deze woensdag vertrekt het vrouwenpeloton naar de provincies Noord-Brabant en Limburg. De finish is zondag in Sittard.