Tuinders: kom maar op met die drijvende zonnepanelen!

BEMMEL - Al jaren is de Coöperatie Lingewaard Energie bezig om op het gietwaterbassin van het tuinbouwgebied bij Bergerden een drijvende energiecentrale van zonnepanelen te bouwen. De tuinders uit de omgeving zijn nu ook officieel om.

Na lang wachten is nu de overeenkomst van opstal met de tuinders ondertekend. Dat betekent dat ze akkoord zijn met de aanleg van een drijvend zonnepark van zo'n 6000 panelen dat ruim 500 huishoudens van duurzame stroom moet gaan voorzien. Het zonnepark komt op het terrein van de tuinders.

Nu er groen licht is gegeven, heeft de Coöperatie Lingewaard Energie de installateur opdracht gegeven om met de bouwvoorbereiding te starten.

Belangrijke stap

'Al die zaken moet je goed met elkaar regelen', zegt Frans van Herwijnen van de coöperatie. 'Dat is nu gebeurd.' Afhankelijk van de levertijden van de belangrijkste onderdelen, met name de zonnepanelen, wordt bepaald wanneer de aanleg van het park begint. Naar verwachting zal dat eind oktober of begin november worden.

De coöperatie is blij, zegt Van Herwijnen. 'Er is weer een belangrijke stap gezet in de realisatie van onze droom.' De investeringskosten voor het drijvende park zijn ongeveer 2 miljoen euro. Eerder dit jaar sleepten de burgers die het park willen aanleggen al een belangrijke subsidie in de wacht.

Zelf stroom opwekken

Steeds meer Gelderlanders hebben net als Van Herwijnen het ideaal om zelf duurzame energie op te wekken. Een paar jaar geleden kwam het nog amper voor, maar het afgelopen jaar zijn er bijna dertig projecten gestart. Een voorbeeld is het Windpark Nijmegen-Betuwe, waarbij vier grote windmolens langs de A15 zijn gezet.

Sommige inwoners van Gelderland doen er nog een schepje bovenop. Zij gaan stroom leveren aan hun gemeente. Vanaf 1 januari 2018 halen zeventien gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen hun elektriciteit uit duurzame energiebronnen als wind, zon en water. Stroom uit eigen regio, geproduceerd door hun eigen inwoners.

