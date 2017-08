Online winkelen hip? In Gelderland kwamen er juist kledingzaken bij

ARNHEM - Een pluspuntje voor wie van ouderwets winkelen houdt. Het aantal fysieke kledingwinkels in Gelderland is ten opzichte van vorig jaar met 0,8 procent gestegen. Dat betekent dat je weer op meer plekken terecht kunt om een nieuwe outfit te scoren.

De stijging van het aantal kledingwinkels in onze provincie is opvallend. Alleen in Drenthe kwamen er ook winkels bij. Landelijk gezien nam het aantal kledingwinkels juist af, met 2,2 procent. Concreet betekent dit dat er per 10.000 inwoners 9,1 kledingwinkels zijn in plaats van 9,3.

Afname over langere periode

De cijfers ten opzichte van 2016 zijn misschien positief, maar als we verder terug in de tijd kijken is het aantal fysieke winkels in onze provincie gedaald. Op 1 januari 2011 telde onze provincie 2.010 kledingwinkels (10 winkels per 10.000 inwoners), in 2017 waren dat er nog maar 1.810 (8,8 winkels per 10.000 inwoners).

Deze cijfers zijn in lijn met een landelijke trend; het aantal fysieke kledingwinkels neemt in alle provincies af.

Daartegenover staat een flinke toename van het aantal webshops die kleding verkopen. Nederland telt 8.000 online kledingwinkels. Dat is een toename van 75 procent ten opzichte van 2013, het eerste jaar waarin het statistiekbureau het aantal webwinkels telde. Hoeveel van deze online winkels Gelders zijn, is niet bekend.