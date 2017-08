Blunder: hele bouwarchief Tiel door de shredder

TIEL - Een medewerker van de gemeente Tiel heeft bij vergissing het hele bouwarchief van de gemeente van 1945 tot 2010 vernietigd. Dit gebeurde nadat alle bestanden waren gedigitaliseerd. Voor zover dat goed gebeurd is blijven alle bouwvergunningen en tekeningen dus nog wel beschikbaar.

De scans zijn alleen in zwart-wit gemaakt, waardoor alle kleuren op de tekeningen voorgoed verdwenen zijn. Er wordt nog gekeken of de digitale bestanden nog op te waarderen zijn.

De gemeente is verplicht om ook de papieren versies van bouwvergunningen te bewaren. Er is dan ook melding gemaakt van het voorval bij het regionaal archief, inspectie en provincie. Wethouder Verspuij zegt dat de gemeente Tiel passende maatregelen heeft genomen richting de betrokken medewerker. Hij wilde niet zeggen of de medewerker ontslagen is.

'Dat draai je niet op een dagje weg'

Het gaat om een aanzienlijke hoeveelheid papier dat is vernietigd. 'Dat draai je niet op een dagje weg,' beaamt de wethouder. De vernietiging gebeurde al eind 2016, maar het college werd pas dit jaar geïnformeerd.