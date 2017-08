Steekvlam in cafetaria; patatboer ademt rook in

Foto: Waldie Rutten/RonVmedia

GROESBEEK - Er heeft korte tijd brand gewoed in cafetaria 't Stekje in Groesbeek. De brandweer had het vuur snel onder controle.

Een steekvlam uit een frituurpan zou de bron zijn van alle ellende. De patatboer heeft het vuur proberen te blussen, maar er was voor hem geen houden aan. Ambulancepersoneel heeft zich over de man ontfermd, want hij heeft rook in geademd.