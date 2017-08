'Den Haag moet alternatieve vliegroute Teuge goed bekijken'

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Een vliegroute die korter is, minder geluidsoverlast geeft en milieuvriendelijker is, verdient het om serieus te worden bekeken. Daarom wil de provincie Gelderland dat staatssecretaris Sharon Dijksma goed kijkt naar de alternatieve vliegroute die vorige week werd gepresenteerd door vliegveld Teuge en VNO-NCW. Dat staat in een brief van de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland aan de staatssecretaris.

Afgelopen juni werden het vliegveld, ondernemers, gemeenten en provincie volledig verrast door het voorgenomen besluit van staatssecretaris Sharon Dijksma voor uitvliegroutes van Lelystad Airport over de Veluwe. Die route zou mogelijk het einde van het paracentrum, en dus van het vliegveld betekenen. De vorige week gepresenteerde alternatieve route is volgens het vliegveld korter en zorgt voor veel minder overlast. Onderzoek naar alternatieve route Staatssecretaris Dijksma beloofde na alle commotie opnieuw onderzoek te doen naar de vliegroutes. Deze zogeheten 'second opinion' wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Helios. De provincies willen nu dat Helios hiervoor ook de alternatieve route beoordeelt op haalbaarheid. Het onderzoek moet binnenkort klaar zijn. Daarnaast willen Gelderland, Overijssel en Flevoland ook dat er meer vaart komt achter de herindeling van het nationale luchtruim. Die herindeling moet in 2023 klaar zijn. Maar door deze te versnellen, kan er eerder mogelijk hoger worden gevlogen en dat zou voor minder overlast. Niet enthousiast Niet iedereen is enthousiast over de alternatieve vliegroute. In Ermelo, Harderwijk en Nunspeet maakt het CDA zich zorgen over toenemende geluidsoverlast. De provincie Gelderland heeft volgende week woensdag 6 september een gesprek in Den Haag over de aanvliegroutes voor Lelystad Airport. Aan tafel zitten dan ook vertegenwoordigers van de provincies Utrecht en Flevoland. Zie ook: 'Beter alternatief voor vliegroute over Teuge'

