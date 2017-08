ZUILICHEM - Op de Van Heemstraweg (N322) tussen Zuilichem en Brakel is dinsdagmiddag een vrachtwagen gekanteld. De vrachtwagen belandde in de berm en kwam tot stilstand vlak voor een sloot.

De chauffeur zat bekneld in de cabine. Hij is gewond naar het ziekenhuis vervoerd. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.

De Van Heemstraweg is in beide richtingen dicht.