Annemiek van Vleuten wint proloog in eigen stad Wageningen

WAGENINGEN - Annemiek van Vleuten heeft de proloog van de Holland Ladies Tour gewonnen. In haar eigen stad Wageningen was ze de snelste over een parcours van 4,3 kilometer.

Het was zwaar, maar toch genoot ze met volle teugen. "Een proloog is echt niet genieten, maar ik vooraf al wel. Ik heb het idee dat heel Wageningen hier is. Ik ben hier niet zo vaak, maar als ik hier ben, voel ik mij echt thuis."

Haar volgende doel is het WK in het Noorse Bergen. "Ik heb heel veel werk verzet op hoogtestage. Dat was niet gericht op deze proloog, maar ik was wel gefocust in eigen stad. Maar op het WK heb ik nog nooit een medaille gehaald, maar mijn trainer zegt dat je dan voor goud moet gaan. Dus daar gaan we dan maar voor."