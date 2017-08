10 tips van generaal Swillens waar iedereen iets aan heeft

Op het podium in de aula gaf de generaal uitleg over de rol van de landmacht in een wereld die in rap tempo verandert, maar hij gaf ook tips waar de leerlingen van 4 t/m 6 vwo iets aan hebben.

Swillens is als commandant van de 43 Gemechaniseerde Brigade (onderdeel van de landmacht) gestationeerd in het Drentse Havelte. Het Lorentz Lyceum heeft de generaal uitgenodigd omdat zijn zoon op de school zit en twee andere kinderen op de school hebben gezeten.

Dit zijn de tips van de generaal.

1. Zorg dat je planning klopt - werk vooruit

'Als je planning niet goed is kom je in de problemen. Dat is voor jullie niet anders; als je dingen uit blijft stellen komt het niet meer goed op de avond voor dat belangrijke proefwerk. Als je school wilt combineren met sporten en andere dingen, dan moet je planning op orde zijn.'

2. Focus

Swillens vertelde dat hij anderhalf uur geconcentreerd kan werken, maar zijn broer kon wel 5 uur achter zijn bureau zitten werken. Swillens zit anders in elkaar, hij moest na anderhalf uur studie een half uur iets anders doen. Daarna kon hij nog een uur huiswerk maken, maar daarna was het ook op. Langer dan dat achter dat bureau zitten heeft volgens Swillens geen zin, dus probeer je dag daar naar in te richten.

3. Ken jezelf

'Probeer uit te vinden waar je goed in bent, vaak is dat ook iets wat je leuk vindt. Vraag jezelf af wat je wilt, wat je later wilt worden. Ben je een ochtendmens of avondmens? Probeer voor jezelf uit te zoeken welke dagindeling het beste voor jou werkt.' Swillens zocht een ritme om sport met school te combineren. Voor hem werkte het om 's ochtends vroeg op te staan, anderhalf uur huiswerk te maken en na school een dutje te doen. Na het sporten at hij een warme maaltijd, keek even tv en ging op tijd naar bed.

4. Denk na over je toekomst

Swillens diende onder andere in Afghanistan. Daar bereidde hij zijn missie in de Baluchi vallei voor. Hij bestudeerde de dossiers die zijn voorgangers hadden aangelegd. 'Haal kennis weg bij degenen die ervaring hebben. Bel oud-schoolgenoten op en vraag ze hoe hun studie is. Een e-mail of appje is zo gestuurd. Oriënteer je breed.'

5. Spreek je talen

'Ik heb 35 jaar niets aan Duits gedaan. Toen ik commandant werd van de 43 Gemechaniseerde Brigade wist ik dat ik veel in Duitsland zou zitten. Officieel is de voertaal Engels, maar als je de enige Nederlander bent wordt er meestal Duits gesproken. Je hebt een woordenschat van minstens 1500 woorden nodig. Ik heb mijn oude schoolboeken erbij gepakt en naamvallen zitten oefenen. Ik gebruikte het taalprogramma van mijn zoon om te oefenen. Als je naast Nederlands en Engels ook nog Duits, Frans of Spaans spreekt, dan word je daar beter van.'

6. Leer analytisch denken

'Je denkt: als ik A doe, dan doet de vijand B. Maar soms gebeurt er C. Op school leer je bijvoorbeeld bij scheikunde dat wanneer je twee stoffen bij elkaar gooit het mengsel blauw wordt. Als dat niet gebeurt moet je achterhalen wat er is gebeurd.' Dat is analytisch denken, wat Swillens ook wel het 'Jan-boeren-kaas-verstand' noemt. 'Dat analytische denken kun je op tal van vlakken gebruiken in je leven.'

7. Ontwikkel je breed

'Lees een krant, kijk buiten de deur. Vakken als geschiedenis, maatschappijleer en filosofie; als die goed en praktisch worden uitgelegd door een leraar, dan heb je daar veel aan.'

8. Voorbereiding is alles

'Voor militairen is voorbereiding alles. Wij hebben er in Afghanistan alles aan gedaan, maar het ging toch mis; er sneuvelde een jongen. Maar ik kon wel tegen mezelf zeggen dat ik er alles aan heb gedaan om het goed te laten lopen. Als je een proefwerk maakt of een tentamen, dan weet je diep in je hart of je er alles aan gedaan hebt.'

9. Moed - Toewijding - Veerkracht

'Haal je dan toch een 1 of een 2 voor je tentamen, dan is er 'moed, toewijding en veerkracht'. Je moet zijn als nat gras, als je daar op gaat staan veert het weer terug. Krijg je een pak slaag? Prima, probeer terug te veren en leer van de fouten die je hebt gemaakt.'

10. Geniet van je middelbare schooltijd

'Je zit in een fantastische fase van je leven. Je hoeft nog geen geld te verdienen, je kunt sporten en naar school. Je hebt de mogelijkheden om te investeren in je klas en over het algemeen heb je leuke klasgenoten. Geniet er van. In de landmacht hebben we een gezegde: work hard, play hard. Zoek daar een balans in.'

In 1990 kreeg Swillens zijn groene baret. Van 2012 tot januari 2016 was hij commandant van het Korps Commandotroepen (KCT). Sinds 2016 is hij brigade-generaal van de 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte, een van de drie gevechtseenheden van de landmacht.

Generaal Swillens werd ook geïnterviewd in het programma Kijken in de Ziel van de NTR (link onderaan het artikel). Eerder gaf hij een TED Talk over hoe hij zijn manschappen toesprak tijdens de missie in Afghanistan.

