Deze man skeelert van Arnhem naar de Noordkaap

ARNHEM - Verklaar hem voor gek, maar dat is hij naar eigen zeggen niet. Sjors van der Leeden wil op skeelers naar de Noordkaap. 'En ik ga het doen ook', zegt de Arnhemmer (42) vastberaden. Het goede doel is de stok achter de deur. Hij wil onderweg 5000 euro inzamelen voor Stichting Spieren voor Spieren.

De Arnhemmer heeft zijn actie aangekondigd op een speciale pagina. Inmiddels heeft hij de eerste donaties binnen. Naar de Noordkaap is het 3300 kilometer skeeleren, rekent hij uit. De afstand boezemt hem geen angst in, integendeel. Van der Leeden gaat dit gewoon doen.

Speciale wieltjes

'Ik skeeler nu 25 jaar. Ik ben op skeelers naar Berlijn geweest, naar Frankrijk.' Onderweg kan hij zijn wieltjes wisselen, zodat hij ook op een slechte weg zonder veel inspanning vooruitkomt. 'Waarom ik dit doe?', herhaalt hij de vraag. 'Ik weet uit ervaring wat het is om niet te kunnen bewegen, ik ben ooit ziek geweest.' Wat hij mankeerde, zegt de Arnhemmer liever niet.

Poolse vriend

Hij volbrengt de tocht niet alleen. Onderweg krijgt de Arnhemmer gezelschap van een Pool die hij heeft leren kennen tijdens een van zijn vele skeelertochten. 'Ik kwam hem tegen tijdens de Groningen-Maastricht skeelertocht. Hij gaat vanaf Denemarken samen met me mee omhoog.'

De route van Sjors van der Leeden. Een klein stukje gaat met een veerboot.

Bagage gaat mee in een karretje dat Van der Leeden achter zich meeneemt. 'Dat is lichter dan met een rugzak', weet hij. 'Ik wilde ooit een lange tocht maken met een rugzak, maar dat was een slecht idee. Veel te zwaar voor je rug.'

Het plan is om 1 mei volgend jaar te vertrekken. Hij en zijn Poolse skeelervriend hebben maximaal 120 dagen uitgetrokken voor de tocht. In Noorwegen zijn de dagen rond het ingaan van de zomertijd langer. 'Dan kunnen we langer skeeleren. Want 's nachts is het te gevaarlijk.'