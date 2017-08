RIVM: Kleine kans op smog, doe rustig aan

Foto: Ab Donker

ARNHEM - Er is vanmiddag en vanavond een kleine kans op smog in onze provincie. De luchtkwaliteit kan op sommige plekken in Gelderland slecht zijn, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het gezondheidsinstituut adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te vermijden.

Het advies geldt voor de middag en de vroege avond. De ozonconcentraties zijn dan buiten het hoogst. Bij smog door ozon kunnen mensen last krijgen van geïrriteerde ogen, neus en keel. Ook is er een grote kans op hoesten en kortademigheid. Dit geldt vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Het advies is om bij klachten de huisarts of GGD te raadplegen. Er trekt vanaf vanavond schone lucht ons land in. Vermoedelijk zijn de problemen dan voorbij. Zie ook: het weerbericht voor Gelderland