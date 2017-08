Deze week in Uit met Esther

ARNHEM - Esther is deze week in het openluchttheater in Eibergen. Tal van vrijwilligers zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het concert van Wibi Soerjadi. In het Afrika Museum zijn objecten van leem te bezichtigen, gemaakt door leemkunstenaar Ebel Glastra en Pieter duikt in de wereld van de Gelderse architectuur.

Wibi Soerjadi in het openluchttheater Eibergen

Esther helpt deze week de vrijwilligers mee met de laatste handelingen voor de komst van Wibi Soerjadi. De stoelen worden in een een rij gezet, de plantjes op het podium geplaatst en de vleugel, speciaal voor dit concert gehuurd, het podium op gereden. Het theater draait volledig op vrijwilligers en er is zelfs een wachtlijst. Artiesten als Blöf, Ilse de lange en de Dijk treden ook in dit theater op.

Leemproject in Afrika Museum

Het Afrika Museum vroeg Ebel Glastra (Leemkunstenaar) een project met leem te maken met de thema's water, lucht, vuur en aarde. Leem van dichtbij ervaren in de vorm van een leembad, een leemoven en een bijzondere leemwand waar de bezoekers zelf ook hun bijdrage aan konden leveren. De gedecoreerde wand is komende weken nog te bekijken in het museum.

Centraal Beheer in Apeldoorn

Het is de trots en het zorgenkindje van Apeldoorn: het gebouw van Centraal Beheer van architect Herman Hertzberger uit 1973. Het was één van de eerste gebouwen ter wereld met grote open kantoortuinen. Het vestigde de naam van de architect. Het zette Apeldoorn op de kaart. Werknemers mochten hun eigen meubelen van thuis meebrengen. Zo kwamen er zelfs vogelkooitjes in het gebouw.

In de volksmond kreeg het vanwege de vorm van 56 kubussen de bijnaam 'De Apenrots'. Maar de vraag is of dat liefkozend of spottend bedoeld is. De verzekeraar verliet het gebouw en sindsdien staat het leeg. Een discussie ontstond: wat doen we er mee? En moet het niet platgegooid worden? Ondertussen werkt projectontwikkelaar Certitudo aan een plan waarbij in het gebouw ook gewoond kan worden. Architect Hertzberger is ook hierbij betrokken. Want in zijn visie moet een gebouw meeveranderen in de tijd en zich aanpassen aan een nieuwe gebruiksvorm.