Burgemeester Cees van der Knaap wordt schrijver na afscheid

De burgemeester vertelde dinsdagmiddag dat hij bezig is met een boek. 'Ik ga de komende tijd besteden aan archiefonderzoek. Het wordt een boek over de burgemeester in oorlogstijd in Ede.'

'Ik wil de vergetelheid in'

Van der Knaap gaat na zijn pensioen niet alleen van zijn vrije tijd genieten. 'Ik wil, en ga, wel de vergetelheid in. Maar wil mijn tijd nuttig besteden. Ik wil naast het boek, tijd schenken aan mijn kinderen en kleinkinderen. Nee, ik ga me niet met mijn opvolger in Ede bemoeien. Wees daar niet bang voor.'

'Genieten, dat kun jij ook'

De burgemeester besloot één jaar geleden dat het tijd was er een punt achter te zetten. 'Ik was met mijn vrouw in Limburg. Toen zagen we mensen van onze leeftijd lekker van het leven genieten. Fietsen, een kopje koffie drinken... Mijn vrouw zei toen: Dat kun jij ook. Dat zette mij aan het denken.'

Voor zijn burgemeesterschap had Van der Knaap meerdere politieke functies. Zo was hij van 2002 tot en met 2007 staatssecretaris van Defensie. Daarvoor zat hij in de Tweede Kamer namens het CDA.

