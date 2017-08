Vrouw zwaargewond na val met fiets, maar hoe kwam dat?

EERBEEK - Op de Loenenseweg in Eerbeek is maandagochtend rond 8.40 uur een vrouw van 55 ernstig gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van huisnummer 83, maar wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie roept daarom getuigen op om zich te melden.

Nu is alleen duidelijk dat de vrouw van haar fiets is gevallen, maar hoe dat kan is nog een raadsel. De politie wil graag spreken met de bestuurder van een Land Rover met een aanhangwagen met catamaran erop. Wie meer weet over het ongeluk, kan contact opnemen met de politie.