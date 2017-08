Vrouw tegen haar wil meegenomen

Archieffoto

WEZEP - Een vrouw is maandagavond tegen haar wil in meegenomen door een man in Wezep. De politie doet onderzoek naar de zaak.

De politie kreeg maandag de melding van een mogelijke ontvoering en mishandeling van een vrouw in Wezep. De verdachte en het slachtoffer werden vrij snel gevonden. De verdachte, een man uit de gemeente Epe, is meegenomen naar het politiebureau. Het slachtoffer maakt het goed. Omdat het onderzoek nog loopt, zegt de politie op dit moment verder niets over de zaak. Zo is niet duidelijk wat de relatie is tussen verdachte en slachtoffer.