Aanval op wereldrecord tijdens Zevenheuvelenloop

Cheptegei (geel tenue) in actie tijdens de Olympische Spelen in Rio. Foto: Wikimedia Commons

NIJMEGEN - Joshua Cheptegei uit Uganda valt bij de 34e editie van de Zevenheuvelenloop in Nijmegen het wereldrecord op de 15 kilometer aan. Dat meldt de organisatie van het evenement dat op 19 november plaatsvindt.

Cheptegei (20) staat voor de derde keer aan de start van de wedstrijd.

Het huidige wereldrecord, ook gelopen in Nijmegen, staat op naam van Leonard Komon. De Keniaan (29) liep in 2010 een tijd van 41 minuten en 13 seconden. Komon is tweevoudig winnaar van de Zevenheuvelenloop, behalve in 2010 won hij ook in 2013 op de Groesbeekseweg.

Ook Cheptegei heeft de Zevenheuvelenloop twee keer gewonnen, hij won de laatste edities. Bij zijn poging krijgt hij hulp van enkele hazen. Saillant detail: ook huidig recordhouder Komon staat aan de start.

Trio won loop drie keer

Op de wereldkampioenschappen atletiek in Londen snelde de jonge Ugandees dit jaar naar het zilver op de 10.000 meter achter de Brit Mo Farah. Cheptegei kan na Tonnie Dirks de tweede man worden die drie jaar op rij wint in Nijmegen. Dirks won de Zevenheuvelenloop in 1989, 1990 en 1991.

Behalve Dirks hebben ook de Ethiopiërs Sileshi Sihine en Haile Gebrselassie de fameuze najaarsloop drie keer op hun naam staan.