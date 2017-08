Vrijwilligers mogen Oude IJsselbrug Zutphen afschilderen

ZUTPHEN - Bent u een beetje handig en 18 jaar of ouder? Dan mag u helpen met het afschilderen van de Oude IJsselbrug in Zutphen. De brug is onlangs verbreed en opnieuw geschilderd, maar inwoners waren niet tevreden met het eindresultaat.

Volgens hen is de brug nu maar half af. Een deel is nog beige in plaats van het nieuwe 'Zutphense blauw'. Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag besloten dat inwoners zelf de kwast ter hand mogen nemen. Professionele begeleiding Vorige week begonnen inwoners op Facebook daarom een actie, om de brug zelf af te schilderen. Maar dat mocht niet van de gemeente omdat dit onveilig is. De discussie zorgde voor ophef in de stad. De gemeente meldde eerst dat er geen geld is voor een schilderbeurt, maar heeft na uitgebreid beraad besloten dat vrijwilligers toch mogen schilderen. Dit onder strikte veiligheidsvoorwaarden en met professionele begeleiding. Écht af Het college heeft de raad voorgesteld om hiervoor budget vrij te maken en deels te verschuiven. Daarmee kan meteen de vernieuwing van het fietspad aan de kant van de Hoven worden gerealiseerd. Er komt composiet op te liggen, zodat de ribbels verdwenen zijn. Volgens de gemeente is de brug daarna écht af. De gemeente wil op korte termijn met de schilderwerkzaamheden beginnen. Enthousiaste vrijwilligers kunnen zich melden via blauwebrug@zutphen.nl. Zie ook: Brug overschilderen? Helaas, het geld is op in Zutphen