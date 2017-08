Voetbalvelden Winssen voor 85.000 euro gerenoveerd

NIJMEGEN - De twee voetbalvelden van Roda '28 in Winssen worden compleet gerenoveerd. De gemeente Beuningen stelt hiervoor 85.000 euro beschikbaar. Dat heeft het college van B&W besloten.

Beide natuurgrasvelden op sportpark de Boshof hebben 40 jaar geleden voor het laatst een grote opknapbeurt gehad. De drainagesystemen werken niet meer en ook de toplagen moeten worden vervangen.



In de zomer van volgend jaar wordt één veld gerenoveerd en een jaar later het andere veld. Het is gebruikelijk dat dit soort werkzaamheden door de club in eigen beheer worden uitgevoerd.